意在2020！妙天組新黨 找前立委蔡豪當副主席

2019-01-15 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在4年前選舉大敗後，前立委徐欣瑩在妙天禪師支持下成立「民國黨」並出任黨主席，去年選前妙天與徐欣瑩「分道揚鑣」，召集信眾於10月18日成立「國會政黨聯盟」，並在徐競選新竹縣長失利後，合併「民國黨」，現在傳出，妙天邀前立委蔡豪出任黨副主席，目標放在2020的總統與立委大選。

根據《上報》報導，國會政黨聯盟在去年成立，並由「悟覺妙天禪師」出任第一屆黨主席，久未露面的前立法院無黨聯盟總召蔡豪，更是以黨員身分全程參與成立大會，並在黨員推舉下成為副主席。

報導也指出，國會政黨聯盟意在揮軍明年的總統和立委大選，蔡豪積極參與新政黨運作，無疑是宣告將重返政壇。

根據當日與會者描述，國會政黨聯盟成立大會上，當黨主席妙天致詞時，不時會有身兼黨員、妙禪弟子身分的禪修者，雙手合十膜拜師父，態度極為虔誠，國會政黨聯盟也儼然成為一個「政教合一」的政黨。

前國民黨中央委員、國會政黨聯盟秘書長孔祥科受訪時指出，國會政黨聯盟的目標，就是在2、3個月內將黨員衝到10萬人，並以此備戰明年的總統與立委選舉，預計也將在四月推出立委人選，並立下在明年選舉時，取得5%的政黨票。

孔祥科也證實，蔡豪確實是國會政黨聯盟的副黨主席，也一定會投入明年的立委選戰；雖然尚未確定會提名蔡豪為區域立委參選人，或是列名不分區立委名單，不過可以肯定的是，國會政黨聯盟將透過妙天和蔡豪的合作，將一反過去「民國黨」侷限在北部、新竹的情形，使影響力拓展到中、南部。

知情人士也透露，妙天和蔡豪素有交情，此次妙天成立國會政黨聯盟，更是蔡豪一手協助妙天成立新政黨；不過政黨中也有人對此感到憂心，認為以蔡豪在南部的影響力，雖然有助於國會政黨聯盟擴展南部勢力，但也因蔡豪背景頗有爭議，擔心有支持者，或部分原本政黨有意爭取的政治人物，會因此卻步，影響政黨發展。

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