汰車補助申請連簽三次「切結」 議員批：不環保又擾民

2019-01-15 20:04

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了改善空汙問題，政府近年推動淘汰二行程機車，台南市政府也加碼補助，鼓勵民眾更換。不過，議員呂維胤今日指出，環保局所提供的表格過於繁雜，光是證明切結書就要簽3遍，讓民眾大感不便，要求改善。

台南市府108年度補助「淘汰二行程機車及新購六期燃油機車、電動二輪車」等方案，共分為6大項，分別為淘汰二行程機車、淘汰二行程機車換購六期燃油機車、淘汰二行程機車換購電動機車、淘汰二行程機車換購電動或輔助自行車、新購電動機車、新購電動或輔助自行車。台南市長黃偉哲今年再加碼，新增偏遠地區及中低收入戶族群為補助對象。

不過，呂維胤指出，補助方案的申請表種類相當多，有單項、多項及綜合申請表，無法清楚了解該填寫何種申請表格，其中，關於提供資料的切結，在申請表中就有切結聲明欄位，附件中還得再填切結書和保證書，一再要求民眾切結提供資料屬實而填寫多次類似的表格，也讓市府的美意打折。

呂維胤強調，應簡化申請表單，不僅方便民眾申請補助，更減少紙張的浪費並保護地球資源，達到民眾、政府及地球環境三贏的局面。對此，環保局主任秘書王瑞恩回應，會重新檢討表單，沒必要的部分會予以刪除，讓表格簡單便民。

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