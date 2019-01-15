義賣春聯遭罵「台獨還寫中國字」 蔣月惠霸氣反嗆

2019-01-15 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠14日起連續5天替「羅騰園殘障協會」義賣揮毫春聯，卻有人來電罵她「支持台灣獨立，為什麼還寫中國字，賣春聯」，蔣月惠舉新加坡與美國的例子霸氣反嗆。

每年在春節前夕「羅騰園殘障協會」都會舉辦揮毫春聯義賣活動，活動發起人、屏東縣議員蔣月惠表示，去年共募得3萬多元，今年能募多少錢不會太在意，主要是希望給大家一個過年的快樂氣氛。

沒想到蔣月惠今天在臉書表示，昨晚在羅騰園接到民眾來電，批評她「支持台灣獨立，為什麼還寫中國字，賣春聯，我們都是炎黃子孫，說中國話、寫中國字，台灣不應該回歸祖國嗎」？

這說法讓蔣月惠很不以為然，反嗆回應「難道新加坡也說中國話，也寫中國字也要回歸中國嗎？美國也寫英文字，也說英文，難道也要回歸英國嗎？」

文章曝光後引起網友熱議，紛紛留言「其實月球也是中國自古以來不可分割的一部分」、「總有一些弱智分不清什麼是國家、什麼是文化」、「日本用漢字，應該也要變成中國的屬地」、「哇，好厲害的回應。大拇指！」、「議員 回應的完全正確 讚讚讚

支持你 加油!」、「現在很多國家，例如泰國，越南等等都在學中文，難道以後這些國家也要回歸中國」。

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