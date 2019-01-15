台北雙子星案簽約有變？黨產會：中投增補契約無涉黨產條例

2019-01-15 19:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總投資金額超過600億元的台北雙子星聯合開發案去年底由香港商南海發展團隊取得最優評選人，台北市政府預計3月將與最優申請團隊簽約；現傳出最大地主的國民黨欣光華公司，因不承認招標案引用的2017年增補契約書，認為恐損及權益，已在本月9日向市府捷運局和南海發展團隊發出律師函，恐為雙子星開發案能否順利簽約增添變數。

據了解，國民黨黨營事業中投公司前年已被黨產會認定附隨組織，中投百分之百轉投資的欣光華公司，則持有台北雙子星聯合開發案C1基地的505坪土地。

對此，黨產會發言人施錦芳今日受訪表示，2000年中投公司就與台北市政府簽了開發合約，後續增補契約是延續前面合約的延續，「只要不影響物權處分行為，這部分與黨產條例是無涉的，就由中投公司去和台北市政府進行議約」。

施錦芳提及，針對雙子星聯開案的增補契約，去年中投公司有發文給黨產會，中投詢問增補契約有無涉及黨產條例，那時黨產會也很納悶，不明白國民黨為何要發文。

施錦芳指出，去年已經很清楚回覆中投公司，只要不涉及物權變動，這部分與黨產條例無涉，或者中投認為會有強烈減損，可明確來文告訴黨產會，再來召開委員會審查。

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