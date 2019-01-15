台中市肉品市場傳將遷至大安區 民代堅決反對

2019-01-15 18:12

〔記者歐素美／台中報導〕市長盧秀燕上任後宣布位於北區的台中市肉品市場將不會遷移到烏日，肉品市場何去何從成燙手山芋，最近傳言市府有意將肉品市場遷到大安區，引發地方民代跳腳，民進黨市議員吳敏濟及施志昌皆表示，堅決反對到底；大安區農會總幹事蔡建宗表示，農會很樂意協助解決屠宰等問題，目前大安肉品市場尚有容納量，但若要完全容納北區肉品市場則必需擴建。

台中市長林佳龍任內規劃將北區的台中市肉品市場遷建至烏日區，盧秀燕市長上台後，宣布台中市肉品市場將不會遷建烏日，但選舉時又承諾台中市肉品市場將會遷離北區，使得台中市肉品市場何去何從，成為市府的燙手山芋，最近傳聞市府有意將台中市肉品市場遷到人口稀少的大安區，引發在地的國民黨議員跳腳。

民進黨市議員吳敏濟也表示，目前尚未得知台中市肉品市場將遷建大安區的消息，因肉品市場必需有豬隻運輸及屠宰等問題，污染難以避免，若市府一意孤行，將堅決反對到底；施志昌則表示，市區居民享有便捷的交通等福利，大安區地處偏遠，交通不便，若市府再將「嫌惡設施」遷至大安，莫非是將大安區民當成二等或三等公民？將反對到底。

由於目前大安區有大安區農會自營的大安肉品市場，大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安肉品市場佔地3公頃，尚有擴建空間，每日最高豬隻處理量為2000頭，目前僅處理約1200頭左右，尚有容納量，農會很樂意協助解決台中市的肉品屠宰等問題，但大安肉品市場是農會獨資，農會必需保有自主權，與台中市肉品市場的公司制不同。

據了解，台中市肉品市場每日處理量約1700頭，大安區肉品市場並無法完全容納，就算市府與農會合作，也面臨制度及擴建問題待解決；經發局長高禩翔表示，目前僅確定台中市肉品市場不會遷建烏日，至於落腳何處，市府還在尋找合適地點，尚未決定。

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