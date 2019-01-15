管中閔移送公懲會後 法界研判：罰款加申誡

2019-01-15 17:23

〔記者劉力仁／台北報導〕台大校長管中閔過去擔任學校主管、在政府部門任職時違法兼職，監察院今天7：4通過彈劾；彈劾案成立後，下一步將送公務員懲戒委員會決定如何懲戒，法界人士分析，管案最後可能罰款加上申誡。

監察院調查報告指出，管中閔於101年2月6日起至104年2月3日期間，身為政務官乃至機關首長，卻違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，以匿名方式為壹週刊撰寫社論，獲取年約65萬元之兼職報酬，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，違失情節重大，依法提案彈劾。

依公務員懲戒法規定，懲戒處分共有9種，包括免除職務、撤職、剝奪（減少退休（職、伍）金）、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡。

因管中閔違法兼職時為政務官，公務員懲戒法規定政務官不適用休職、降級、記過三種，剝奪（減少退休（職、伍）金）係針對退休或離職之公務員，管尚未退休，此規定也不適用於管。因此管可能面對處分為免職、撤職、減俸、罰款或是申誡。

法界人士分析，管已卸下政務官職務，免職、撤職難以實施，會不會撤銷台大校長職務，要看公懲會決議而定，但機率不高。

法界人士分析，此案最後可能罰錢了事，譬如將管違法兼差賺的錢加倍罰回來，加上申誡了事。

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