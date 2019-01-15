台大教授陳炳煇：管中閔應自己請辭

2019-01-15 17:11

〔記者林曉雲／台北報導〕監察院彈劾台大校長管中閔違法兼職，管中閔則反駁沒有違法，還叫媒體要小心用詞。但台大機械系教授陳炳煇表示，不是自己說沒有違法就沒有違法，監察院通過彈劾案認定違反公務人員服務法，就是違反法律規定，台大校長應有高尚品德，為維護台大校長名器，他呼籲管中閔應該知所進退、自己請辭下台，台大有違法的校長，對台大師生來說相當難看。

對於前環保署長、台大地質科學系教授魏國彥對媒體表示，他在擔任署長期間，為了政策辯護，也會投稿媒體，不少曾擔任過政府官員的學者，在任時也都有投稿或在相關媒體刊登文章。陳炳煇表示，公務人員服務法的規定很清楚，支薪的薪酬是關鍵，監察院對管中閔匿名在週刊固定寫作的兼職認定非常清楚，投稿如是為政策辯護，不應該要支領稿酬，且應該是臨時性和偶發性，但監察院認定管中閔的稿作是定期固定的支薪，和魏國彥所說的情況完全不同。

陳炳煇指出，品德高尚是對台大校長候選人的重要要求，台大校長擔任政務官期間知法違法，在這種情形之下，已明顯無法達到品格高尚的要求，而台大校長應有高尚品德是最基本的標準，否則前台大校長楊泮池捲入論文造假案，雖然證明他本身沒有造假問題，但楊泮池自己就知所進退、不再續任台大校長，前教育部長吳茂昆被質疑開公司等等之後，也知所進退、自己請辭教育部長，因此除非大家要把台大校長一職視如敝屣，否則為維護台大校長名器，管中閔校長應該要知所進退，台大有違法的校長，對台大師生來說是相當難看。

陳炳煇強調，違反公務人員服務法，雖沒有刑事責任，也沒有民事賠償責任，但已違反公務人員的最低法律要求，公務人員服務法也是法令，違反公服法也是違法，而監察院彈劾案也顯示管中閔對金錢看的很重，既然違法明顯，管中閔應主動對外說明過去兼職的事情，包括外傳到中國的廈門大學兼職、在台灣大哥大兼職等爭議，台大應該要主動成立獨立委員會進行調查，若管真的違法兼職，應該請辭下台。

陳炳煇表示，台大與監察院或相關單位，對於其他類似管中閔違法兼職者，應該要一併調查，目前大學法對於大學校長產生與監督機制有很大的漏洞，教育部應該要盡快修法，以免未來有些臉皮厚的校長，明明違法卻不願下台，而現行規定，即使校長確定違法，但要透過校務會議或遴選委員會，讓違法校長被解職，法律的定義並不清楚，外界如扣上大學自主的帽子，就會模糊事實。

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