資策會開第2槍！也禁華為設備連內網

2019-01-15 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕基於資安外洩及國安疑慮，各國近來紛紛宣布禁用華為等中國通訊設備，工研院日前開第1槍，今（15日）午起，若是使用華為手機，將無法使用工研院的無線內部網路，資策會也跟進，宣布將阻絕華為設備使用無線內部網路。

據《中央社》報導，資策會表示，上週起針對會內的設備進行盤點，確認核心主機與骨幹網路，都未使用華為產品，同時為維護資安、遵循政府政策，未來將陸續阻絕華為相關設備使用資策會的無線內部網路。

工研院昨傍晚公告：「工研院為國家科技研發單位，許多研發內容涉及機密，為維護資訊安全，遵循政府政策，若是使用華為手機，1月15日中午起將無法使用工研院的無線內部網路」，成為部會禁用華為首例。

目前政府部門禁止採購中國廠牌手機，並建議民眾採購經資安認證手機或不購買中國手機，中製手機也不得進入國軍營區；2013年辦理4G釋照時，就規定不得使用中製核心、傳輸骨幹網路及基地台設備，5G也將比照辦理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/