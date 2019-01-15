侯友宜政見要中央兌現 議員：乾脆找蘇貞昌兼新北市長

2019-01-15 18:56

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今天到市議會進行「前瞻預算專案報告」，對於選舉期間所說前瞻預算經費分配給新北市O元，他解釋，指的是當時行政院長賴清德在5月份新增4000多億元預算，而非從原本預算中挪到特別預算的部分；但民進黨新科議員張志豪、廖宜琨質疑他公然說謊，多次追問是否應向賴清德道歉。

拔得發言頭籌的國民黨議員林金結連問侯友宜3個問題，包括是否概括承受朱立倫所編列的預算，需不需要重編？選舉期間所提前瞻計畫預算補助新北市，是否為O元？以及蘇貞昌目前就任行政院長，當初所提補助免費裝假牙的政策，侯友宜會不會去中央要錢？

侯友宜表示，蘇貞昌提出很多好的政見，他都納為重要的參考，「我希望能夠繼續列席在行政院會表示意見；十七日在院會中，也會親自跟院長拜託、爭取新北市的建設」。

侯友宜表示，他當副市長時，2017年10月到立法院參加公聽會，當時有表達前瞻新增計畫裡面沒有列入新北市，之後就沒有再提過這事；只有在去年5月時，賴清德到各地去看建設，給彰化一筆補助，那時候沒有給新北市，「我是針對這部分發言」。

無黨籍議員陳世榮質疑侯友宜「選舉開的支票都要找蘇院長兌現，你有什麼作為」、「乾脆找蘇院長來兼新北市長好了」，希望侯友宜調整態度，不要什麼事都找中央兌現。

張志豪、廖宜琨認為，侯友宜的說法都是自圓其說，應該給執行辛苦的賴清德一個道歉；民進黨議員李坤城關切侯友宜未來如何跟新任行政院長蘇貞昌溝通。侯友宜表示，蘇貞昌曾是他的老長官，他心存感激。

對議員追問是否執行蘇貞昌在競選新北市長時所提的政見？侯友宜表示，文化部在板橋車站那塊地蘇貞昌當時主張爭取建兒童樂園，另外補助裝假牙、垃圾袋降價，將會再評估。

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