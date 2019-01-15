賴清德拋憲改 李俊俋：有共識的先行

2019-01-15 18:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕前行政院長賴清德昨拋出憲政改革議題，引發國內討論。民進黨立委李俊俋今在臉書貼文表示，他「主張啟動憲政改革」，同時呼籲，針對社會有共識的部分，國會先啟動修憲程序，其中包含18歲公民權、廢除考試院及監察院等；另福建省、台灣省預算歸零、去任務化後，「修憲廢省」亦可一併納入考量，以合乎實際的地方制度與區域治理需求。

李俊俋今下午在臉書貼文表示，台灣經歷七階段修憲後，五權憲法體制依舊「不倫不類」，未來修憲如何減少行政立法落差以回應民意，這兩天引起討論。未來要朝向總統制、內閣制或雙首長制，現階段的確難有共識，有賴民間及各政黨持續論述、對話。

李俊俋說，前行政院長賴清德提出「立委兼任部會首長」概念，如同他之前所提「行政立法互動新模式」，黨機器和國會議員（立法院）、行政部門之間必須有強烈的橋接，合組有效的決策機制，讓行政院成為能夠快速回應挑戰、與民意同步；李俊俋強調，國會議員必須扮演橋接角色，反映真實民意給行政部門。而賴前院長「立委兼任部會首長」的觀點，更是讓行政立法同步接地氣的直接方式，重新建構思考行政與立法的角色與定位問題。

李俊俋說，內閣首長要有多少比例由立委兼任，以符合彈性，同時和體制相符（總統制、內閣制、雙首長制），這的確是賴前院長卸任前抛出的一個好球，值得大家進一步關注與討論。他同時也強調，針對社會有共識的部分，國會應優先啟動修憲程序。

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