吳瑞北：心痛台大有被彈劾的校長

2019-01-15 16:26

〔記者林曉雲／台北報導〕監察院彈劾台大校長管中閔，台大電機系教授吳瑞北今天表示，台大校長管中閔在1月8日就職時，公開宣誓的第一句話就是「余誓以至誠，恪遵政府法令…如違誓言願受最嚴厲之處分。」他很心痛也很遺憾，台大有被彈劾的校長，台大必須揹負校長被彈劾之名。

吳瑞北表示，要當台大校長的第一個條件就是要有高尚品德，但管中閔被監察院約詢三次都不去，現在更被監察院以違法兼職彈劾，他不認為有這樣行為的人，符合台大校長應有高尚品德的條件，深感遺憾。

吳瑞北也說明為何撤回行政訴訟，他在去年9月25日提起行政訴訟，是在教育部尚未發聘給管中閔之前，要求重啟台大校長遴選，且從資格審查開始，因為前教育部長葉俊榮要求台大校長遴委會回到去年1月5日重新投票議程，但他認為應該要回到前教育部長吳茂昆、要求台大校長遴選委員重新進行候選人資格審查階段，校長應有高尚品德及學術成就，但管中閔卻在一開始就有這些爭議，因此應該從資格審查開始釐清。

吳瑞北表示，前教育部長葉俊榮在去年10月底提出答辯狀，整件案子已由法院在審理之中，本來教育部應耐心等待法院作出判決，法院也預定在1月17日開庭，未料，教育部和台大講好，共同突襲讓管中閔上任校長，使「爭議之事」變成「既成事實」，他指責葉俊榮明明知道法院要開庭，卻放行管中閔上任校長，不只是突襲了行政單位，更是突襲了法院，因為訴訟標的已不存在，法院能開什麼庭？他只能無奈撤回訴訟，但他相信事實真相總有一天會被呈現。

吳瑞北表示，從在台大唸書，到回台大任教，他在台大待了40多年，看到這種情況，非常痛心，前教育部葉俊榮為什麼要讓台大校長是一個被彈劾的校長？台大為什麼要和被彈劾的管中閔揹在一起？但葉俊榮完全不照法律來走，共同突襲使訴訟無法進行，1月8日上任距離法院1月17日開庭，只差了9天，他嘗試走法律途徑，讓大家可以把事情說清楚，台大校長遴選被質疑有政治力干涉，他要反問到底是誰用政治力干涉法院？有人叫他放手、喊出大家要團結在一起，但互相溝通和說明才能真正的團結，迴避釐清事實反只會造成和加深分裂。

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