早年罵人不假辭色 蘇貞昌脾氣其實改了不少

2019-01-15 17:18

〔記者李欣芳／台北報導〕「我沒發脾氣，若以我的脾氣，不是那樣子而已。」蘇貞昌昨天到桃園機場視察非洲豬瘟防疫，發現旅客手提行李抽檢率僅30%等缺失，質疑防檢局新竹分局長柯榮輝「做這麼久了，還不了解問題」。他澄清沒發脾氣罵人，瞭解蘇貞昌的人都知道，「治軍嚴謹」的蘇貞昌早年罵人不假辭色，「黃埔一期」的核心幕僚都領教過蘇老闆大發雷霆。

不過，這幾年他個性調整很多，進化為「2.0」的蘇貞昌，現在的脾氣其實已改了不少！

蘇貞昌幕僚今天受訪表示，其實蘇貞昌這幾年來個性改變不少，2014年蘇貞昌卸任民進黨主席，逐漸淡出政壇，他的心境有比較大的轉變，尤其3、4年前，他專心當阿公以後。

一位內閣閣員受訪時，證實蘇貞昌脾氣有改變的說法，日前蘇貞昌在組閣時，向相關閣員表示，他的個性已改了很多。

蘇貞昌幕僚說，3、4年前，蘇貞昌淡出政壇，專心當阿公後，看事情角度變得不一樣，過去對政治的想像與目標已改變，以前，當執著於一件事，執念會很深，淡出政壇後不忮不求，因此放得開。

幕僚說，外界看到蘇貞昌明顯的改變，是去年參選新北市長時，身為老縣長的蘇貞昌之所以決定參選新北市長，首先，是為要回饋新北，因為新北市是他再起的地方，蘇貞昌從政之路曾跌倒過，但後來選上台北縣長，其次，蘇貞昌參選新北市也是替民進黨承擔，由於是抱著感恩回饋的心情參選新北市，蘇貞昌因此更放得開，打選戰也更願意放手讓年輕選戰幕僚放手一搏。

據悉，治軍嚴謹的蘇貞昌，早年對待幕僚很嚴厲，但去年參選新北市長時，有一次大雨天，每天陪蘇跑行程的年輕女競選工作人員的手機浸水壞了，蘇貞昌立即請貼身幕僚買新手機給對方，且是蘇自掏腰包，選戰過程中，他也經常貼心問競選工作人員「吃飽了沒？」。

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