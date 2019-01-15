管中閔今遭彈劾 黃國昌爆這位前藍委也違法兼職

2019-01-15 16:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕監察院今天通過台大校長管中閔兼職的彈劾案，時代力量黨主席、立委黃國昌指出，前中國國民黨立委王廷升在2016年卸任立委後，回到東華大學任教，未申請兼職就跑到外面公司當獨董。要求教育部在1週內依照立法院主決議，公布違法兼職董事與後續處理名單，勿再拖延。

黃國昌受訪表示，管中閔案雖然比較受到社會關注，但是他認為這樣的狀況應該通案處理，而不是關注在管的個案上。

黃國昌表示，他從去年4、5月就在委員會不斷質詢，要求教育部清查違法兼職狀況並且公布，教育部卻不斷拖延，直到去年年底才給他一份只有總結數字的資料。

黃國昌說，教育部給他的資料中，有202件違法，結果大部分學校的處分都是口頭提醒或申誡，根本就不痛不癢。他在立法院審查預算時，提案凍結教育部預算，逼教育部把名單交出來，連立法院長蘇嘉全也支持他的主張。

「大學法給予大學自治權利，不是在遮掩違法濫權」。黃國昌表示，後來這個預算提案改成主決議，教育部要在1週內公布名單，算算時間就是本週四，必須給出姓名、在哪裡兼職、學校懲處結果。

黃國昌舉例，前中國國民黨立委王廷升在2016年卸任後，回到東華大學任教，根本未申請兼職，就跑到外面公司當獨董。在他2018年於立法院質詢後，王廷升才補提申請，這明顯違反教育人員任用條例，如果沒有懲處，這條規定可以乾脆廢掉算了，教育部應該要合法監督。

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