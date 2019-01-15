竹市議會藍營拿9召委、掌握程序委員會 民進黨與綠黨齊抗議

2019-01-15 17:39

［記者洪美秀／新竹報導］第10屆新竹市議會今天舉行第一次臨時會選出各委員會召集人，4個委員會、12席召集人中，國民黨拿下9席、民進黨1席，另程序委員會6席全由國民黨議員擔任，形同「一言堂」。民進黨團與綠黨市議員劉崇顯會後召開記者會表達嚴正抗議與遺憾，認為國民黨不尊重少數、拒絕溝通，是民主倒退象徵。

民進黨議會黨團總召李妍慧表示，依往例市議會多數黨往往會尊重少數黨，包括禮讓召集人席次等，過去幾屆都是如此，因為這才符合民意多元並陳精神，如新竹市第8、9屆議會，國民黨、民進黨與新民意黨團均有分配到召委席次，而此次不只推翻過去的傳統慣例，席次分配也不符合比例原則。

民進黨團市議員李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥全部6席議員會同綠黨市議員劉崇顯，會後召開記者會向人民發聲，綠黨唯一市議員劉崇顯表示，只有保障多元聲音，小黨才有發言空間，他並批評國民黨把持程序委員會所有席次，將讓民眾對政治更加不信任。

民進黨議會黨團幹事長劉康彥說，立院召委選舉，各黨也保有協商空間，但此次國民黨卻拒絕協商，一舉囊括包括財政、建設、教育委員會9席召委，一個委員會可以有3席召集人，即便民進黨在教育委員會8席中佔有3席議員，比例上應有1席召集人代表，也慘遭封殺。

劉康彥批評，國民黨鴨霸、不尊重少數的行為，根本是民主倒退，打破民主國家議事慣例，呼籲國民黨保持彈性，尊重小黨參政空間。

李妍慧進一步強調，民進黨在程序委員會也遭全面封殺，未來連決定議程日期順序或議事內容，將完全沒有發言空間。對此，市議員曾資程指出，議會是合議制，由各黨派就公共事務集思廣益，若變成一言堂，社會觀感不佳。

市議員陳建名指出，打造一個公開透明與公民參與的進步議會，是市民的共同期待，就算是議會少數，民進黨不會放棄任何機會參與議事運作，為人民發聲。

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