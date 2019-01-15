美助台「潛艦國造」讓中國氣炸 網讚：敵國反對更要做

2019-01-15 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩14日重申，對於美國已同意部分軍工企業，可向台灣潛艦國造項目輸出技術一事，「中方堅決反對任一國家向台灣售武，不允許有關企業以任一形式參與台灣潛艦專案」。網友們對此紛紛大讚「能讓中國跳腳的都是好政策」、「敵國反對的事情更要做」。

華春瑩昨在記者會上重申，中方堅決反對任何國家向台灣出售武器，堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的軍事聯繫，這一立場是一貫、明確的；也將敦促美國和其他有關國家充分認清此事的敏感性和危害性，切實恪守一個中國原則。她更強調，「不允許」有關企業以任何形式參與台「潛艦國造」項目，停止與台任何形式的軍事聯繫。

眼看中國氣到跳腳，臉書粉專「TaiwanWarmPower」就表示，凡符合「美方說好、中國跳腳」之政策，皆為對台灣而言較為正確之外交決策。台美合作潛艦國造取得美方技術輸出，顯示美方同意，而中國外交部發言人「堅決反對」的說法也已構成跳腳，這代表「潛艦國造是個好政策。」

網友見狀也紛紛留言大讚，「敵國反對的事情更要做，我們就要堅定不移的支持」、「簡單又實用的好方法，快速無痛做出正確判斷！」、「其實不管說什麼話、做什麼事，只要中國強烈反對、抗議，那鐵定是一件對的事。」、「讓中共生氣的事，通通都得做」、「笑死人的中國外交部，整天霸凌別人被孤立後才在那邊叫反對別人訓練其他人變強壯」。

綠委王定宇今也在臉書大酸華春瑩，「請問...你哪位？」美國同意助台潛艦國造，中國卻喊「不允許」，那麼大的口氣，為什麼不乾脆說「不允許美國發動貿易戰」？

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