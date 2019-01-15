與朱立倫不同？ 學者：吳敦義走「親中不親共」路線

2019-01-15 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在去年九合一大選中，奪下15席縣市長，可謂大獲全勝，外界也認為，國民黨主席吳敦義在大選後聲勢看漲，有機會與已表態的前新北市長朱立倫角逐2020總統大選黨內初選。對此，台師大政研所教授范世平也提出自己的分析，指出吳敦義刻意選擇走向與朱立倫不同的「親中不親共」路線，試圖獲得更多中間選民的支持。

范世平今日在臉書上發文，分析朱、吳對處理兩岸關係，走向了不同的路線。范世平表示，吳敦義當選國民黨主席時，曾獲習近平發來賀電，吳敦義曾以口頭方式向習傳達了「一中各表」的概念；而吳敦義也因提「一中各表」得罪北京，造成後來「國共論壇」無法舉行。北京認為，在台灣講「一中各表」中國管不著，但吳敦義硬塞給中國，犯了大忌

范世平指出，不同於吳敦義，2015年朱立倫、馬英九先後與習進平見面時，都沒有提到「一中各表」；吳敦義最近點名習近平「一國兩制」時，朱立倫即便表達了反對，卻也不敢指名道姓講明是反對誰的說法。

近來中國央視製作了一系列有關兩岸關係的節目，朱立倫在受訪時大談「九二共識」卻沒提「一中各表」，吳敦義則對此表示，朱在央視講得內容完全正確，但如果朱受訪時將「一中各表的九二共識」講得很清楚，反而可以讓中國人民了解「九二共識」的真正內涵。范世平對此也分析，吳敦義此言等於間接批評朱立倫不敢在「央視」談「一中各表」；而央視這節目訪問了洪秀柱、朱立倫、郝龍斌，就獨缺了吳敦義。

范世平最後表示，吳敦義與朱立倫的差異，就是朱立倫是「親共」，但吳敦義是「親中不親共」；吳敦義想與朱立倫保持差異，並藉此獲得更多中間選民的支持。

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