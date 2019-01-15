蘇揆拜會時力黨團 黃國昌讚：政績有目共睹

2019-01-15 16:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長蘇貞昌今下午拜會時代力量黨團，由總召徐永明、黨主席黃國昌接待。黃國昌致詞時說，蘇貞昌不僅是政治上的前輩，過去擔任行政院長的政績，大家也有目共睹；黃國昌並說，蘇院長上任第1天就視察海關，所展現出來的魄力讓他非常欣賞，相信在防治豬瘟這點上，院長與時力的主張一致。他並說，對於蘇貞昌回鍋擔任行政院長有「高度期待」。

蘇貞昌在開場時簡短表示，接任行政院長後，專程、有誠意的來到時力黨團拜訪，行政院很多工作都需要立法院指教、支持，他並感謝黃國昌與徐永明，拜託時力往後能多多幫忙。

總召徐永明則說，黨團希望能邀請院長盡快到立法院進行施政報告；徐永明說，除七休一、交通運輸等民生議題外，年節將近，警察同仁的安全問題也盼蘇院長能支持，最後，徐永明也提到，在公投結果出爐後，2025非核家園的時程已被取消，外界關心蘇院長對非核家園的時程規劃，盼能在施政報告時一併了解。

拜會過程約10分鐘，針對時力黨團提出的問題，蘇貞昌並未多做回應，僅與黃國昌、徐永明握手致意。包含行政院副院長陳其邁、發言人谷辣斯·尤達卡、民進黨立委鄭運鵬等人都陪同前往。

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