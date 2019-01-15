曾把妻毆傷有感？ 童仲彥籲送肉圓哥們去治療

2019-01-15 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區一名林姓男子，日前因兒子買肉圓沒加辣氣得家暴妻兒，影片在網路上曝光後引發公憤，林男昨下午在派出所前公開致歉。2017年曾爆出家暴、傳將前妻李秀環一度打到昏迷、肋骨斷、肺部塌陷的前台北市議員童仲彥也在臉書粉專「台灣阿童─童仲彥」發表個人想法。

童仲彥在文中自稱不吃辣，「但我知道，肉圓加辣爆打妻小事件，讓很多人想到阿童」，並自封「不加辣的肉圓哥」、透露「治療兩年多來，未發病」。

童仲彥在文中表示，打老婆大錯特錯、若連小孩都打，「病得太嚴重」，他認為「私刑正義有必要」、看了很爽，「但打不完，是病人就該送醫」，並指歡迎有類似問題的人找他，「領教私刑正義童家拳後，再強迫你，跟我一樣去治療」。

童仲彥在文中感謝醫師、政府單位、民間人士與機構等提供他諮商協助，直言「很多問題可以預防，在發生惡化過程中也可改善」。

童仲彥在文末提及，「除了以童家拳私刑正義肉圓哥們（開玩笑的，我不會真的打你們），更應以童家拳送肉圓哥們去治療，歡迎一樣被提到的戰哥來參加，活到老學到老」。

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