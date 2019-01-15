監院彈劾管中閔 黃國昌：回鍋的潘文忠要如何應對？

2019-01-15 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕監察院今天針對台大校長管中閔兼職案召開彈劾審查會，以7比4通過彈劾案。立委黃國昌就表示，這應該是超越藍綠的決定，不過他也好奇表示，「回鍋的教育部長潘文忠要如何應對呢？」

管中閔在2018年1月被選為台大新校長，不過教育部因認為遴選案有嚴重瑕疵，拒絕發聘書，時任教育部部長潘文忠更因此辭職，不過最近潘文忠回鍋擔任教育部長。黃國昌今天就在臉書發文表示，管中閔違法兼職被監察院以7比4通過彈劾，「回鍋的教育部長潘文忠要如何應對呢？」

黃國昌指出，這次監察委員中，前總統馬英九提18名，現任總統蔡英文提11名，結果是以7比4的票數通過彈劾案，「這應該是超越藍綠的決定吧。」其實民進黨立委王定宇稍早前也透露，就連馬英九提名的監委，都有人投了贊成票。

許多網友都對此留言，「潘文忠：幹... 還來呀？」、「滿血回來的教育部長。」、「部長要準備再找候選人...」、「準備再下去吧...」

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