盧秀燕親曝救台中空汙2招 網友狂酸抄襲林佳龍

2019-01-15 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕過去不斷強調要改善台中空氣汙染，還曾準備谷關空氣瓶送民眾。今天她又分享了環保局的兩項空汙應變機制，不過卻被網友發現，這其實是林佳龍前市長當政時就在做的事情。

盧秀燕今天在臉書發文，表示她早上開窗看一下空氣品質，直覺空品不優，於是上網查看空氣盒子，結果台灣西半部，從北至南空氣品質燈號呈現橘紅色。她於是打電話給環保局加強因應，她也稱讚環保局早已啟動兩項應變機制，一是要求中火及前三十大固定污染源工廠大幅降載，二是出動各區稽查人員加強如燒稻田等污染管制稽查。

盧秀燕說，當西海岸一片霧霾時，作為中火所在地，「我們要比別人更在乎、更努力。」她也強調，解決空汙是她最重要的市政任務之一，她一定會親自緊盯。

許多網友都跑到盧秀燕臉書留言洗板，「林佳龍前市長果然是先知啊❤️早在他當政時就這麼做了。」、「不就是學林佳龍時期的做法。」、「林佳龍卸任前就在做了...」、「選前無限上綱漫罵林佳龍空汙，結果解決空汙方式竟是抄襲林佳龍的。」

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