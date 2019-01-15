蘇揆拜會親民黨團：我做第二次了 是內行不是外行！

2019-01-15 13:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日上午接連拜會立法院各黨團，其中在拜會親民黨團時，蘇頻喊話要親民黨團多多給予支持，除了表示自己一定會盡力做好，也強調：「我做第二次了，是內行不是外行！」

立法院親民黨團總召李鴻鈞與蘇貞昌見面時表示，其實扛起這個重任（接任行政院長）非常不容易，之前親民黨主席宋楚瑜就預言，賴清德離開後只有蘇貞昌可以暫時穩住政局。

李鴻鈞在會中也提到，選過好幾次總統的宋楚瑜曾形容，台灣很像一艘船，「我選船長沒選到，也不會把船砸沉」，提醒蘇內閣應該要同舟共濟、把船弄好，一切以國家利益為優先，只要是對的事情，親民黨團一定全力配合、幫忙。

對於蘇貞昌一上任就到桃園機場視察防疫情形，李鴻鈞也代表親民黨團給予肯定，他強調，民生經濟是親民黨的一貫主張，只要是對國家有利、人民有利的事情，絕對會全力支持。

針對親民黨團的意見，蘇貞昌表示，他覺得非常感謝與感動，接下行政院長重任就是要做這些該做的事，希望透過親民黨團以及總召的影響力，能夠持續推動福國利民的政策。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/