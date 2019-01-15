蘇貞昌拜會立院在野黨團 強調「我們就是台灣」

2019-01-15 13:35

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌走馬上任後行程滿檔，今天上午又到立法院拜會立法院長蘇嘉全及各黨團。蘇在拜會國民黨團時特別強調，他一路走來的信念就是「我們是一個國家，我們就是台灣」，大家雖然分屬不同黨派，但利害都是一致的，希望大家不吝指教他沒做好的地方，對於他誠心誠意去做的事情也能給予支持。

蘇貞昌今天上午在行政院副院長陳其邁、行政院發言人Kolas Yotaka陪同下，前往立法院拜會國民黨團，國民黨團總召江啟臣表示，很恭喜蘇貞昌回到行政院擔任院長，對於蘇昨天一上任就「衝衝衝」到桃園機場視察，鎖緊行政部門的發條，國民黨要表達肯定與祝福，也希望未來行政院可以如蘇院長就任時所說，能更接地氣、更符民意且更有效能。

江啟臣強調，蘇貞昌回任行政院長，對於整個行政與憲政體系的運作應該很熟悉，但仍要提醒蘇內閣注意朝野對立、行政機關權責不符等問題，此外也希望蘇能夠不分中央或地方來推動建設，未來國民黨會克盡職責，用理性的方式予以監督，最後也期許蘇在「衝衝衝」之餘，也能偶爾停下腳步進行溝通，如此才能衝出好的結果。

國民黨團書記長曾銘宗在席間對蘇內閣提出2個建議，其一是趕快提名促轉會首長人選，讓中選會、NCC、促轉會及黨產會等獨立機關能夠依法行政、客觀運作，促進台灣社會和解。其次，過去他擔任金管會主委時，是蘇院長的部屬，也見證過院長的執行力，希望蘇院長能夠運用他的執行力來解決經濟問題，國民黨團也一定會全力支持院長拚經濟。

即將在新會期接任國民黨團書記長的首席副書記長吳志揚，則建議新內閣要正視去年底公投所反映的民意，尤其是經濟、能源及空污政策，例如深澳電廠爭議，以及觀塘天然氣第三接收站是否停工、環評是否重做等，否則人民會有相對剝奪感。

吳志揚打趣表示，從蘇貞昌2006年組閣到現在，蘇的頭頂都一樣光亮，但他的髮量至少少了一半，當年他就曾質詢過蘇，認為行政院長依我國憲法應是最高行政長官，希望以蘇在民進黨的資歷，能夠不要處處受制於總統，各自把自己的角色扮演好。

對於國民黨團的意見，蘇貞昌表示，他一路走來的唯一信念，就是「我們是一個國家，我們就是台灣」，大家雖然可能分屬不同黨派，但都在這塊土地上，利害也都是一致的，也都是從不同的角度希望國家好，盼望未來大家對他做不好的地方能給予指教，而對於他誠心誠意去做的事情，也能給予支持。

蘇貞昌說，曾銘宗以前曾是他的工作夥伴，除了看到他的執行力，應該也見證了他的公正與不分黨派，他是真心誠意希望大家能夠一起來讓台灣更好，未來他也會努力，希望盡量做到讓各方滿意。

對於吳志揚提到髮量問題，蘇則笑說，當年與伯公（吳志揚的父親吳伯雄）就常互相比較誰的頭比較亮、誰的頭是「以偏概全」，「現在已經可以跟志揚談頭髮啦！」

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