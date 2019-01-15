「蘇揆不容小覷」 藍委籲吳敦義快表態選不選總統

2019-01-15 13:30

［記者陳昀／台北報導］國民黨立委陳學聖今天上廣播節目接受專訪時指出，蘇貞昌接閣揆雖然被貼標籤，但其行政效率不可小覷，顯然民進黨已「轉身」備戰，他呼籲國民黨主席吳敦義儘快表態是否參選，讓大家覺得遊戲規則公開透明，畢竟2018九合一選舉國民黨的票不會轉移到明年總統大選，國民黨未必能贏。

陳學聖指出，從「肉圓哥事件」看得出來，民眾對很多事情都等不及了，民進黨也深知自己下次總統大選「輸了就沒了」，而蘇貞昌過去給人的印象就是魄力、效率，對比賴揆的柔軟，蘇盯得很緊，加上卓榮泰接任民進黨主席，顯示民進黨將有不一樣的作為，不容小覷。

陳學聖表示，蘇貞昌真的不能小看，國民黨在2018的勝選，只是因為民眾討厭民進黨，他主張，國民黨內總統提名人必須6月前產生。

陳學聖喊話說，黨內幾個天王不要扭捏，尤其吳敦義既然是訂遊戲規則的人，就開誠布公告訴大家自己要不要選總統，讓大家知道遊戲規則公開透明，而不是為自己量身定做，這樣才有足夠的備戰時間，初選過程總會有波瀾，需要療傷、整合、重新出發的時間，過去民進黨初選殺得刀刀見骨，但初選後又能立刻整合、團結競選，反觀國民黨總是處理不好。

陳學聖表示，上次總統敗選讓朱立倫很有體悟，但朱是謀定而後動的人，相信他已做好準備，但大多人把他視為菁英派，跟基層接觸不夠，人和也不足，這些補足了，相信他一定能勝選總統。

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