蔡英文睡前都在做什麼？她自爆「吃泡麵看宮鬥劇」

2019-01-15 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日（14日）與媒體餐敘，提及九合一大選落敗後的轉變，蔡英文表示最近體會「直白是一種價值」，盡量調整過去和媒體往來的模糊風格。而蔡英文被問到「下班後在做什麼」時，她透露喜歡睡前一定要吃東西、看電視，更喜歡在睡前吃泡麵，同時也會看看最近很夯的宮鬥劇《延禧攻略》、《如懿傳》。

根據《壹週刊》報導，蔡英文說，自己在睡前絕對不滑手機，有時會一邊打瞌睡、一邊轉電視遙控器，貓咪「蔡阿財」也常常坐著跟自己一起看電視；至於看哪些頻道，蔡英文則說有時會看動物星球頻道，有時也會看《延禧攻略》、《如懿傳》，但這些宮鬥劇常常都只瞄個5、10分鐘，蔡英文也提到，有時候會覺得宮鬥劇就是「這個人要陷害那個人」，有時候也覺得看不太下去。

另外，蔡英文說自己喜歡在睡前吃東西，因為這樣才會睡得好，尤其最愛「來一客」泡麵，不過蔡英文說，最近泡麵被廚師收走，因為廚師覺得吃泡麵對其廚藝太貶抑，於是現在改吃屏東的花生煎餅。然而吃宵夜難免會變胖，蔡英文表示「早就胖了」，至於胖幾公斤？她則笑說是「國家機密」。

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