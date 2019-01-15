找館長直播拉抬選情 陳思宇：我是他粉絲

2019-01-15 12:53

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選剩12天，「柯家軍」候選人陳思宇今上午在士林市場拜票。陳受訪證實，將找成吉思漢健身館「館長」陳之漢開直播，「館長真的是非常熱情的人，我也是他（館長）粉絲」。談到是否擔心被館長「習慣性用語」影響形象？她表示，每個人都非常真實做自己，包括台北市長柯文哲、館長。

館長選前和柯文哲開直播、近日則與民進黨主席卓榮泰。陳思宇說，還滿常看館長直播，希望有機會可和館長對話，館長非常多話題結合時下年輕人、時勢；對於館長「習慣性用語」，她也說，新時代政治人物也是要讓大家看到自己比較真實一面，讓大家看到真實政治人物滿重要，她陸續在臉書貼出狀態，昨天跟幕僚吃旗魚米粉，今天也有新主題。

陳思宇表示，本月25、26日造勢晚會目前還在籌畫中，選情真的非常緊繃，剩1週多「火力會在最後」，讓大家全力支持她，有「相當計畫」會跟大家報告。

由於對手國民黨候選人陳炳甫勤走基層「陸軍組織戰」，但陳思宇則打網路聲量「空戰」，媒體詢問此舉有助選情？陳思宇則強調，她這幾天也收到非常多大哥、大姐來電，甚至來服務處，「說要帶著我們去拜訪、拜託別人」；她說，自己非現任、前任議員，確實需再拓展知名度，沒有政黨，需靠自己一步一腳印走出組織，但相信會有很好成績。

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