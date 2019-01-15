彰縣校長遴選爭議 王惠美、魏明谷終於同台交鋒…

2019-01-15 12:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕再度同台！彰化縣長王惠美、前縣長魏明谷，繼去年縣長交接之後，今天再度同台，都是為了參加民進黨彰化縣議會黨團交接典禮；王惠美強調，好的政策就延續下去，有爭議的部分，就聽聽各界的聲音；魏明谷對此表示，不清楚王惠美「好的政策的標準為何」。

王惠美今天先到會場，魏明谷則是稍晚才到，兩人各坐一方；王惠美先上台致詞，好的政策就延續下去，有爭議的部分，就聽聽各界的聲音，為彰化做出最佳的決策。

魏明谷上台致詞時指出，民進黨經過去年的大選慘敗，但人總要振作起來，對於有的黨員批判的聲音，他認為「過去的事情就過去了」，凡事都要向前看！

由於王惠美上任後，對於校園保全、校長遴選議題引起爭議；今天釋出「爭議部分要聽聽各界聲音」的回應後，對此，魏明谷表示，不知道王惠美「好的政策的標準為何」。

彰化縣民進黨新任總召尤瑞春表示，最近校園保全、校長遴選引發民怨，未來民進黨團將扮演監督角色，也請王惠美與縣府團隊好好加油，以安定民心為最大的努力。

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