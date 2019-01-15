中國不放棄武力犯台 蔡總統向國軍提「三個堅定」

2019-01-15 12:41

〔記者蘇永耀／綜合報導〕蔡總統今中午前往陸軍花東防衛指揮部戰車營視導，總統強調要繼續強化自身的實力，因為這是我們守護國家安全，唯一的道路。

總統首先説，今天來部隊，就是要在春節前夕到部隊慰勞大家。國軍是國家的守護者，各位24小時全年無休，保家衛國。對於這份辛勞，台灣社會要向各位國軍致上最高的敬意。

她表示，這段時間以來，在兩岸關係上，確實有一些波動。尤其是對岸領導人在談話中，再次聲明了不放棄武力犯台的企圖，確實對整個區域的和平穩定，造成了一定的衝擊。

不過，總統認為，即使外在環境變化，台灣一樣會保持韌性以及穩健。政府堅定守護中華民國台灣的主權及安全，堅定維護我們民主自由的生活方式，並且堅定的往「壯大台灣」的方向前進。以這三個堅定，我們要在變局中求穩、應變以及進步。

她強調，三個堅定，背後有一個關鍵，就是全心守護國家安全的每一位國軍弟兄姊妹。所以， 希望能夠透過今天的視導和慰勞行程，讓國人看到我們國軍的兩個面向。

總統說，第一，就是精實。在餐會前，她到空軍防空飛彈指揮部的部隊，視察了天弓飛彈的戰備情況。因應安全情勢的日新月異，國軍的部署也會更靈活。在東部部署天弓飛彈，就是因應敵情動態，增加對東部空防的重視。

同時，在視察的過程中，她也看到國軍非常精實的戰訓整備，各位不分晝夜、堅守崗位，隨時負擔國防戰備和災害防救的任務。只要各位在軍中的每一天，都秉持以實建軍的原則，務實演練、確實修正，不做虛功，這就是我們精實戰力的來源。

總統表示，第二，就是實力。國防實力是國家安全的關鍵。為了支持「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，持續提升國軍的戰力。不只每一年都提升軍事預算，更要持續在國防自主及對外軍購上，提升部隊捍衛主權的戰力。

當然，戰力的關鍵永遠是人。武器再精良，還是要靠優秀的國軍人力素質，作為最核心的動力。因此，部隊的訓練方式要更精進，用更科學、跟得上時代的方式來訓練。

這段時間以來，她看到國軍在裝備、戰技等全方位的實力上，持續提升。新的一年，我們要繼續強化自身的實力，因為這是我們守護國家安全，唯一的道路。

最後，總統指出，她要再次向大家表達感謝。「總統就是國軍不變的靠山，新的一年，會繼續支持我們的國軍，我們攜手前進，一起來守護我們的國家。大家辛苦了！」

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