將率縣市首長團赴中？吳敦義：沒被管制就慎重考慮

2019-01-15 12:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕外傳中國國民黨主席吳敦義9日邀請15位黨籍縣市首長出席由他主持的兩岸城市交流相關事項會議，並將率領縣市首長赴中參與國共論壇，吳敦義回應，「我沒有表示過意見」，表示自己是卸任副元首，若依《國家機密保護法》被管制，將委託副主席代表，「沒有就會慎重考慮（出席）」。

吳敦義今天早上出席「新北市五合一選舉感恩茶會」，媒體詢問是否率團赴中？吳敦義說，過去一年黨內的大陸事務部主任和大陸的國台辦、中台辦都有公開會面，去年也開過海峽論壇，當時由於國家機密法，派未受管制的副主席郝龍斌出席，強調如果自己被管制，就委託副主席代表，沒有就會慎重考慮。

國民黨去年原本委託副主席曾永權赴中出席中國主辦第十屆「海峽論壇」，遭總統府駁回，最後由郝龍斌代表率團前往。

吳敦義表示，自己今年5月20日登陸管制3年期滿，會再查法規到底准否，「我還沒有申請過」。

外傳前立法院長王金平將於17日宣布參選總統，媒體詢問吳敦義「何時宣布（參選總統）好消息？」吳敦義不斷強調，這些都不能評論、通通不能有任何評論。

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