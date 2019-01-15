接任悠遊卡董事長 吳嘉沅：春節後說明營運方向

2019-01-15 12:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕悠遊卡投資控股公司今天舉行股東會舉行董監事改選，確定由富璁建設開發董事長吳嘉沅接替任期屆滿的林向愷，成為悠遊卡投控的新董座。吳嘉沅今於會議中撥空出面感謝外界關心，他僅說，因會議仍在進行，不方便受訪，將於春節過後找時間對外說明未來悠遊卡公司營運方向。

悠遊卡公司是悠遊卡控股的子公司，2家公司董事長原本皆為林向愷，因林以照顧年邁母親為由不續任，悠遊卡控股公司今將舉行臨時股東會改選董監事，隨即悠遊卡公司再舉行董事會產生董事長。

悠遊卡控股公司11席董事，北市府握有6席，依照往例董事長由北市府指派人選，北市府經遴選決定悠遊卡控股及悠遊卡公司董事長，皆將由吳嘉沅擔任。

吳嘉沅現職為富璁建設開發董事，兼任永豐銀行獨立董事，去年柯文哲競選連任期間，吳嘉沅擔任柯競選總部財務監督委員，柯競辦因行動競選總部違規遭開罰，吳嘉沅當時要求柯不得以競選經費支付，柯文哲得知驚喊「天啊！」因而讓吳嘉沅受到外界關注。

悠遊卡公司稍後發出書面新聞稿指出，新任董事長吳嘉沅於過去3年擔任悠遊卡投資控投公司董事，對業務已有相當程度的熟悉與參與，吳嘉沅也已經辭去其他董事長之職。

該新聞稿中提及，吳嘉沅確定接任董事長後，於會中表示，悠遊卡公司肩負的任務與一般營利事業不同，在達成台北市政府無現金城市的願景下，也需同時兼顧創造社會價值，照顧團隊及股東的權益等使命，他期待能提升悠遊卡公司治理、市民福祉、專業化經營等3大面向，成為政府轉投資公司的標竿。

新聞稿寫到，吳嘉沅說，悠遊卡公司將於金管會核准電子支付業務執照後，正式開啟電子數位支付的元年，以虛實整合的競爭力，面對多元的支付市場挑戰。（12:26更新）

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