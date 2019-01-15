李鴻源替高雄治水把脈 韓國瑜尊稱「台灣現代大禹」

2019-01-15 12:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕前內政部長李鴻源與高市水利局費時近三週研商後，針對高雄治水提出短、中、長期計畫，並提醒市府今年汛期前、優先下水道清淤，高雄市長韓國瑜可走進下水道宣示；韓國瑜感謝李鴻源相挺，除稱呼他台灣現代大禹，還承諾若跳下愛河後、會「游進下水道」。

李鴻源今指出，選舉期間承諾要幫高雄找出治水方案，選後第一時間就與高市水利局，針對高雄水利問題盤整，經過兩、三週研究，把高雄治水分成短、中、長期。

短期部分，要盤點下水道情況、改善68處易淹水區、檢視滯洪池整體效能。

中期部分，對不同排水系統進行系統性調查分析，並評估海綿城市、綠色基礎建設的可行性。

長期部分，根據不同流域推動總體治水，積極強化中央與地方執掌銜接與溝通，一起解決土石流、沖刷等問題。

他進一步建議高雄市政府，應對治水政策成立跨局處的市政推動小組，加強相關局處協調與溝通，並評估高雄治水方案啟動後，粗估至少需2年、才能看見初步成效。

韓國瑜數度感謝李鴻源相助，稱他是台灣現代大禹，四處幫忙診治水患，他也對於李鴻源的建議銘記在心，強調高雄市政府會努力推動。

李鴻源也提醒韓國瑜，今年汛期前務必先盤點、清理下水道，確保下水道順暢，還建議韓國瑜可走進下水道宣示，喚起民眾別亂丟廢棄物導致淤塞，韓國瑜笑說，跳下愛河後、會立刻游進下水道看看。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/