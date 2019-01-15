藍營譏新內閣是「敗選內閣」 連勝文：笑別人有沒有想到自己？

2019-01-15 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕新任行政院長由蘇貞昌擔任，陳其邁擔任副院長、林佳龍擔任交通部長，也因此被藍營譏笑是「敗選內閣」。對此，國民黨中央委員連勝文今（15）日卻表示，民進黨已經作好雪恥反攻的準備，認為譏笑別人沒有意義：「你笑別人，有沒有想到自己？」、「我不覺得我們在嘲笑別人時，可以完全忽略別人的意志力。」

新內閣甫上路，國民黨立委賴士葆重砲批評，認為此人事安排是讓台灣的民主丟臉丟到國際，曾銘宗更酸這個組合就是「敗選者聯盟」，而國民黨文傳會代理主委唐德明則嘲笑，蘇貞昌可請前立委姚文智回鍋擔任行政院發言人，「畢竟敗選者聯盟不該三缺一」。

台北市長選舉吞敗 連勝文：檢討報告有一半都在罵我

據《風傳媒》報導，連勝文今日上午接受《POP撞新聞》節目專訪時竟反批黨內，國民黨都在批評新內閣，但換個角度想，民進黨會保護戰將，讓他們就戰鬥位子再反攻，給他們戴罪立功的機會，「在國民黨沒這回事」。

連勝文以2014年台北市長選舉為例，時逢太陽花事件、12年國教爭議、食安問題，國民黨遇到政治海嘯，當時明白選贏並不容易，選後府院黨有許多論調都把問題指向他一人，檢討報告有一半也在罵他，還稱與執政不力無關，也沒檢討外在環境。連勝文表示，責任他一肩扛起、概括承受，過去4年只踏進黨中央2、3次。「我深刻反省檢討，既然黨中央與當年府院黨這樣認為，或許我應該讓自己變成『不是問題』。」

藍營譏「敗選內閣」 連勝文：笑別人有沒有想到自己？

連勝文直言，藍營批評蘇內閣根本是沒意義的事，因為沒有穩贏的選舉，戰略上應要看重敵人，這些所謂的「復仇者」有強烈意志要證明自己能扳回一城，已經就戰鬥位子準備雪恥反攻，證明自己能戴罪立功，國民黨未來的路途並不容易，「我不覺得我們在嘲笑別人時，可以完全忽略別人的意志力。」

連勝文更反問：「你笑別人，有沒有想到自己？」

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