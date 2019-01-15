郭國文登記南市立委補選 美女議員向陳筱諭喊話「急流勇退」

2019-01-15 12:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市立委第2選區補選參選人郭國文今（15）日在各地民進黨籍新生代議員陪同下，至南市選委會完成登記參選，展現全黨團結及中生代承先啟後的決心，並呼籲世代要合作，共同立於改革最前線。

包括來自新北市的戴瑋姍、張錦豪，台中市的黃守達丶施志昌，南投縣的葉仁創，高雄市的李柏毅丶何權峰，還有台南在地的蔡筱薇丶鄭佳欣等議員發聲相挺。

「美女議員」戴瑋珊更公開呼籲退黨參選的陳筱諭，陳有亮麗外表及家世背景，相信她想為基層打拚丶為社會付出的心力，希望她可以看清狀況，急流勇退，跟大家站在一起，共同為台灣努力。

郭國文表示，在2018年大選之後，民進黨需要反思檢討，也更需要貼近人民的需求。但更重要的是，跨世代延續民主改革的理念不能中斷，因此，此次立委補選更顯重要，這也是改革與反改革的一場選戰。

郭國文表示，身為民進黨中生代的政治工作者，過去在不同時期的改革關鍵時刻，都是站在最前線，這次參選，不是為了選舉而參選，而是帶著理念與責任而參選。

郭國文表示，這次立委補選，關係著2020年的大選，因此是一場不能輸的選戰，在此關鍵時刻，也呼籲世代合作，齊心推動民主進步改革。

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