韓侯盧3大咖 本月20、26日北市挺陳炳甫

2019-01-15 11:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選倒數12天，國民黨候選人、台北市議員陳炳甫，今上午與地方上頗有人氣的「阿珠姐」前議長吳碧珠、前台北市長參選人丁守中等人車隊掃街。陳受訪透露，本月20、26日有團結造勢晚會，將邀請高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜到場，談到最後法寶？他說「就是我們的選民」。

被媒體問到韓國瑜現在的人氣可以壓過「柯家軍」候選人陳思宇背後的台北市長柯文哲？陳炳甫維持一貫態度不攻擊對手陣營，僅說「每個陣營有他自己支持者、自己選舉步驟，我們持續努力」。對於民進黨參選人何志偉頻辦社區造勢晚會？陳也說，各自努力，他則會加倍努力，一步一腳印最後獲得選民認同。

而陳思宇要找成吉思漢健身館「館長」陳之漢開直播，媒體問到網紅路線在士林、大同區有效嗎？陳炳甫依然說，美個陣營有自己選舉步驟、想法，他都予以尊重，但也會加強網路。由於陳炳甫頻找政治大咖站台，卻被對手陳思宇酸，媒體也問這樣會不會成包袱？陳炳甫則說，既然是包袱，就是責任，他要把責任擔起來。

陳炳甫強調，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜豎立很好選舉新文化，口不出惡言、提出自己政見獲得選民支持，他希望延續這樣的好選舉；至於3人站台時間？則在做最後確認，他坦言20、26日兩天造勢，恐要切成4個時段，每個時段中3人大概無法都到，近2天將會定案。

吳碧珠、丁守中、士林區議員汪志冰、張斯綱今上午9點都參加陳炳甫的掃街車隊；至於國民黨副主席郝龍斌早上沒看到人，據了解僅在中途加入車隊。當車隊行經老舊社區時，挺國民黨的里長也出動「國旗小隊」夾道歡迎，而車隊在後港社區、夜市一帶時，「阿珠姐」牌確實奏效，不少老婦開心向老議長揮手打招呼，還有支持者放鞭炮，氣氛熱絡。

談到能否將深綠社區選票轉換為陳炳甫選票？吳碧珠坦言，困難度是有，但她希望還是繼續爭取對炳甫的認同；她不諱言現在沒有在跑選舉，但用電話做一些聯繫，畢竟士林、大同區都有她自己原來的選民。

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