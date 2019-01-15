口譯哥沒有「這些能力」 他反諷：還是快點滾吧！

2019-01-15 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕「口譯哥」趙怡翔被外派至駐美代表處擔任政治組長，卻遭藍營質疑資歷不足、批評為「酬庸」。而中央研究院法律學研究所助研究員吳宗謀在臉書貼文反諷，趙怡翔沒有「這些能力」，還是快點滾吧！竟引來網友熱烈支持。

吳宗謀13日在臉書 指出，「我反對派趙怡翔去美國這個人事案。我也覺得他的能力有問題。對美外交是台灣國際關係的重中之重。必須要有實績與能力。」並列舉前駐美大使沈呂巡、北美司前司長秦日新、以及前駐美國堪薩斯辦事處處長劉姍姍，3人任內為國爭光的「光榮事蹟」。

沈呂巡2009年因租房子浮報435萬元，被記2次申誡；秦日新因多次用購酒發票不時報支餐宴經費，遭到休職1年，及有期徒刑6個月、緩刑3年，駐斐濟期間又涉及多項重大違失，包括以公款購買珍珠項鍊，私下轉贈他國駐外女性，其任內秘書劉壽軒也涉嫌性騷擾；而劉姍姍2011年被控虐待菲律賓籍幫傭，遭休職2年。

3位資歷深、輩份重的外交官，其驚人事蹟都記錄在監察院的彈劾及糾正報告中。吳宗謀表示，沈呂巡的「為國爭「光」（燈具）」、秦日新的「夠狠、義氣、兄弟多及民族氣節」和劉姍姍的「接地氣（法官聽不懂她的『純正美式口語』）」，這些能力趙怡翔一個都沒有，還是快點滾吧。

對此，網友也留言大讚，「外交圈真是人才輩出」、「這才是純正外交體制」、「這就是事務官的培養過程啊」。

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