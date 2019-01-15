未留任農委會副主委 李退之：隨賴清德先回地方

2019-01-15 11:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕內閣改組後，農委會主委由陳吉仲擔任，農委會副主委也有一輪新人事公布，副主委李退之未留任昨天起生效，李退之今天受訪表示，隨前院長賴清德腳步，回到民間、回到地方，繼續爭取為農民、為人民服務的機會，未來參選立委也是選項之一。

陳吉仲真除主委後，農委會副主委也有一波人事調動，農委會2名政務副主委其中一名由前漁業署長陳添壽擔任，另一名還在徵詢中，事務官副主委黃金城則繼續扛起非洲豬瘟防疫的重責大任。

李退之今天受訪表示，賴院長提出內閣總辭，是為了負起責任，他也先隨賴院長腳步，回到民間，就算回到地方，農業政策檢討是沒有上限、也沒有下限，過去3年，有一些要調整但是沒有到位的，或者說過於理想，更應該傾聽農民心聲的，都應該直接面對，真正符合農民需求的，都是我們要努力的方向。

李退之指出，不管如何，農業是台灣社會的根本，最近這幾年台灣有很多不安的氣氛，整個社會的節奏脫離土地太遠，應該要回頭把整個社會的根鋪好。

李退之表示，對於農業界來說，目前非洲豬瘟的防疫是首要之務，事實上對於整個養豬政策，因應疫情的準備還沒到位，未來他會結合民間力量，一起來推動畜牧產業轉型和升級。

至於豐年社的爭議，李退之說，一路走來，他是從幕僚出身，執行政策、推動作為，絕對尊重行政組織倫理，目前就是靜待法律程序。

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