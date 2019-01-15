對黨產最有態度院長！蘇10年前6大提問國民黨仍未回答

2019-01-15 10:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前行政院長蘇貞昌昨日再度接任閣揆一職，2007年曾於蘇內閣團隊任職的前官員憶及，蘇揆是重視追討不當黨產的閣揆，現在黨產會許多調查基本架構，十幾年前早在蘇院長任內就曾提出，只是中國國民黨至今仍拒還不當黨產，拒繳近20億元追徵價金。

前官員指出，蘇貞昌在2006年8月23日的第一次行政院長任內，曾於第3003次會議中提示，中國國民黨的黨產問題，是台灣民主轉型正義能否實現的嚴肅課題，不是國民黨一黨的家務事。人民對於國民黨黨產關心和質疑的焦點，不是黨產「賺了多少」、「虧了多少」或「剩下多少」，而是國民黨在黨國不分時期，在國庫通黨庫的時代裡，國民黨究竟從國家或人民身上「拿了多少」，用到哪裡去？

蘇揆當年提示，現在的中國國民黨有沒有意願立刻還給國家和人民。關於國民黨從國家或人民身上拿了多少的問題，我們相信國民黨黨內一定留有最豐富的資料，「貞昌基於負有為人民保護國家財產的責任，特別期待中國國民黨馬主席能夠就以下幾點，詳細向國家和人民說明」。

蘇揆提出六大問題包含：（一）國民黨及其黨營事業、附隨組織，歷年來究竟取得政府各級機關多少補助？（二）中國國民黨及其黨營事業、附隨組織曾經擁有或仍然擁有的資產，有多少是由政府、各級政府或國營事業所轉讓得來的？方式為何？總價值是多少？（三）中國國民黨及其黨營事業、附隨組織在特權經營環境中賺了多少？

（四）中國國民黨及其黨營事業、附隨組織過去向政府申請減免稅捐，歷年來總共少繳了多少稅捐？（五）由於中國國民黨的黨工人員的黨職年資併入公職年資計算，歷年來國庫究竟幫中國國民黨付了多少退休金或資遣費？（六）歷年來中國國民黨黨產究竟用到哪裡去？還有多少金額使用於競選經費及政治活動經費？

蘇揆當年提示，「貞昌相信，惟有將這些資料攤在陽光下，台灣的民主制度才能真正走向健全的道路。貞昌也要求本院所屬各級機關，由國家檔案中就前述事項加以清查，並由財政部黨產處理專案小組統籌，向社會大眾提出可昭公信的說明，實現轉型正義最起碼的要求。」

「蘇貞昌是對於黨產最有態度的院長！」前官員受訪表示，十幾年過去國民黨仍不說明問題，而黨產會追查不當黨產，去年對國民黨以「轉帳撥用」方式，將國產變黨產變賣追徵8.6億元，舊中央黨部案追徵11.4億元，國民黨拒繳近20億元，選擇提訟捍衛不當黨產。

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