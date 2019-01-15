WHO執委會下週登場 我政府維持不提案策略

2019-01-15 10:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛組織（WHO）將於1月24日至2月1日舉行執委會（EB）。外交部今天表示，審慎評估後，今年仍決定不在EB提案，並將把推案重點放在5月的世衛大會（WHA），重點也維持為爭取WHO邀請我方以觀察員身分出席WHA。

WHO執委會將於下週登場，外交部國組司司長陳龍錦今天表示，國內若干醫衛領袖曾建議政府在EB提案，外交部相當重視這項建議，會列入未來推案參考。不過，今年外交部在審慎評估主客觀因素之後，還是決定將重點擺在5月的WHA，而不在EB提案。

陳龍錦說明外交部考量原因，第一點是EB成員34國，與會者多是相關國家技術官員或專家，非EB成員國多數不會派員與會；而WHA是由194個會員國部長層級官員參加，重要性及受國際關注程度遠較EB更高，因此就推案效果而言，在WHA推案更能讓全球醫衛社群瞭解我案訴求，並凸顯台灣參與WHA的正當性。

第二，陳龍錦表示，就過去經驗來看，主要國家認為EB是討論技術、專業議題的場合，並非討論政治議題的適當場合，他們並無法積極支持我方在EB提案。

第三，EB對我推動以觀察員身分出席WHA並無決策權，即使EB做成利我決定，仍須再由WHA總務委員會審議。

陳龍錦強調，由於政治因素作梗，WHO相關推案是高難度、長期性的工作，外交部、衛福部及僑委會與各外館全年持續積極推動，未曾間斷。政府相關單位未來也會加強和民間及僑團合作，持續爭取更多國家的支持，希望早日達成以觀察員身分重返WHA的目標。

至於5月WHA的推案策略與作法，陳龍錦語帶保留，僅表示仍在積極研議中，同時不斷地和理念相近國家溝通，適當時機將會對外作詳盡說明。

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