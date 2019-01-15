吳嘉沅傳接悠遊卡董座挨批酬庸 柯P：不服氣的來做做看

2019-01-15 10:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕悠遊卡投資控股公司今早舉行股東會改選董監事，昨傳出幾乎確定由曾在台北市長柯文哲競選期間擔任其財務監督委員會的委員吳嘉沅接任董座，外界批評這是柯市府政治酬庸，柯今早無公開行程，安排在市長室外接受聯訪，他對此表示，在台北市政府做事很累的，不服氣的來做做看。

針對近日酬庸的相關話題，還有「口譯哥」趙怡翔被委任為駐美政治組組長，同樣遭外界批評，民進黨議員王世堅也批評「誰再幫口譯哥講話，誰就下台」，還指口譯哥是「小柯文哲」，得了便宜又賣乖。

對此，柯文哲語氣不耐說：「不管你愛一個人或恨一個人，你一生就被他牽制住了，他（王）只是一直在消費我。」媒體問柯，與王世堅的關係，是否像台南市議員謝龍介與台南前市長賴清德的關係（謝曾說一生只監督賴清德），柯則說差不多，這也是打知名度的方法。

至於日前退出民進黨的台南市議員陳筱諭，即將投入立委補選，外傳陳已經和柯文哲代表的白色力量接洽，柯今表示，他個人沒有接觸過陳筱諭，沒看過這個人。

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