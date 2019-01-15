羅文嘉評國民黨缺少中心思想 前藍委致謝稱最大禮物

2019-01-15 09:43

［記者陳昀／台北報導］民進黨準秘書長羅文嘉昨天接受專訪提及「現在的國民黨缺少中心思想」、「政治人物最大問題是活在自己世界」，對此，國民黨前立委孫大千今天在臉書表示「謝謝，這是送給國民黨最大的禮物」，並表示時代潮流已離國民黨越來越遠。

對於第一句話「政治人物最大的問題是活在自己世界」，孫大千認為，時代在改變、選民在改變、環境也在改變，但國民黨有與時俱進調整嗎？他質疑，現在的國民黨跟2018選前、2016大敗後到底有何不同？改革什麼？改變什麼？永遠活在自己世界沾沾自喜、洋洋得意，卻沒發現時代潮流已離自己越來越遠。

孫大千也承認，國民黨缺少中心思想，他說，國民黨始終無法回答黨員為何而戰，選民又為何要再投國民黨一次？當所有天王、太陽絞盡腦汁想贏得總統黨內初選，又有誰能告訴台灣人民，當前台灣人最大的痛苦是什麼、解決方案是什麼？

孫大千指出，國民黨可以沒有黨產，也可以沒有組織，可是，不可以缺少一個耀眼的靈魂；國民黨如果能從這兩句話深刻體認反省，將很快地完成轉型、升級。

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