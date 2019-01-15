侯友宜將報告前瞻預算 議員搶發言踴躍

2019-01-15 09:47

〔記者何玉華／新北報導〕第3屆新北市議會今天進行市長侯友宜業務報告及前瞻計畫預算專案報告，議員搶發言踴躍，新科民進黨議員張志豪清晨5點30分就到議會等待、國民黨議員葉元之隨後也到場，兩名「前發言人」拚發言趕早，不過，正式登記時，由連任的國民黨議員林金結登記到第1號。

第1次臨時會昨天召開，雖然有少數議員企圖護航不讓侯友宜進行前瞻計畫預算專案報告，最後大會仍決議照議程進行，並首開先例，業務報告比照以往市長施政報告，上午9點開放登記發言，共20個名額，1人發言1次、一問一答6分鐘。

今天議程安排市長侯友宜介紹首長及業務報告，但因侯友宜在選舉期間指新北市前瞻預算O元，去年底審查預算時，在無黨籍市議員陳世榮提案下，通過侯友宜必須先進行前瞻預算專案報告，預算在續審的決議，因此，另有加註「含前瞻計畫預算專案報告」。

簽到名單如下：民進黨有張志豪、廖宜琨、何博文、張維倩。

國民黨有林金結、葉元之、王威元、林國春、江怡臻、陳偉杰、周勝考、蔡淑君、金瑞龍、白珮茹、廖先翔、黃永昌。

無黨籍的有蘇泓欽、馬見 Lahuy Ipin、陳世榮、李翁月娥。

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