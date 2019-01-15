表態爭取連任？蔡英文：盼有足夠時間把事情作完

2019-01-15 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲4人，本月初發表公開信，呼籲總統蔡英文放棄連任，被外界視為逼宮，蔡英文當時強勢回應：「誰要選、誰不選，不是誰說了算」，昨（14日）與雜誌媒體餐敘時，蔡英文也表達爭取連任的意圖。

據《遠見》報導，總統蔡英文昨午邀及國內雜誌媒體記者餐敘，蔡總統侃侃而談，面對媒體的詢問幾乎有問必答，有媒體詢問日前鬧得沸沸揚揚的獨派4大老逼宮，蔡英文認為，這就只是「4個老人家登的一個廣告啊」，而李遠哲也在逼宮的行列之中，外界指向是不滿意管案處理，不過，蔡英文則指出：「他（李）對我的執政比較不滿意的兩件事，一是對基礎科學的研究經費（不夠），二是面對氣候變遷，作得不夠快。」

媒體接著追問，是否已做好只做一任總統的心理準備？蔡英文笑說：「這題好像滿危險喔！」接著表示希望「有足夠的時間，把想做的事情作完」，表態爭取連任的意圖。

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