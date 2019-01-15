當年選舉慘敗被指戰犯 連勝文：4年來只進黨中央3次

2019-01-15 09:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中央委員連勝文今接受廣播節目專訪時表示，2014年台北市長選舉他敗選，國民黨中央提出的檢討報告中有一半在罵他，連高雄、台南輸都跟他有關，當年他概括承受，但從那天後，4年來只踏進國民黨中央3次，主持人在廣告時私下問連「失望嗎？」連回：「你覺得呢？」並不否認。

連勝文今早接受廣播節目專訪，對於去年九合一大選沒有出來再戰台北市長寶座，連勝文提及，2014年台北市長選舉，過程中遇到太陽花學運、12年國教爭議，國民黨面臨政治海嘯，在發生食安問題後，他就覺得要選嬴不是很容易，因為當時社會氛圍對國民黨很負面，到處都在說：「國民黨不倒，台灣不會好。」

連勝文說，國民黨敗選後，當時的檢討報告有一半在罵他，沒有對外在環境檢討，認為是他一個人的問題導致各地敗選，連台南、高雄都算他頭上，他概括承受，但從那天開始，他4年來只踏進國民黨中央3次，走自己的路，不走黨裡的路線，實際走入群眾，就算自己不選，也可以幫助其他候選人﹔主持人在節目廣告時問連「失望嗎？」連則回：「你覺得呢？」

對於內閣改組，連勝文認為，蘇內閣雖然被嘲笑為「失敗者聯盟」，但他反而更認同是「復仇者聯盟」，民進黨願意保護自己的戰將，給戴罪立功的機會，國民黨嘲笑行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁等人在去年選舉大敗，但「人家的心情是要反攻、雪恥」，國民黨不可以忽略他們的意志力。

連勝文也表示，蘇貞昌年紀雖大，但民進黨內，黨政等中生代都已接班，未來如果一致要證明自己的實力，一定比以前更猛，更不擇手段，未來國民黨的路途也不會太順利，2020大選沒有穩嬴的。

對於2020年大選初選機制？是否有意願參選國民黨立委蔣乃辛宣布不連任所空出的立委缺額？連勝文說，不管全民調或者全民調加黨員投票，結果並不會差太多，因為黨員自主性也很高，不太會有人頭黨員的情事發生；而參選立委，目前並無朝那方向去規劃，他願意支持比他更適合的人。

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