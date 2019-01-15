賴清德卸任後新身份是這個…

2019-01-15 08:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕賴清德回台南，賴粉也回來了！前行政院長賴清德卸任後，臉書一換新大頭貼，倚在窗邊看書帥模樣，粉絲五花八門留言「灌爆」臉書，一夕間逼近3萬人按讚，超過1400則留言，儼如新竄起網紅！

網友建議「阿德，最近你也可以出來直播啊！請喝咖啡嘛，我相信一定會讓你的形象，大大改觀喔！還有啦， 建議你要去用一個比較潮的髮型啦」 。不過，也有人認為「賴神性格耿直，可以走自己的路，不需網紅化～」。

也有網友KUSO說，「賴院長、辛苦您了，卸任後真的馬上看書去」「您換放這張悠閒的大頭照，『有想到蘇院長的感受嗎』！」「這張照片太帥了⋯嚴重犯規！」

賴清德的未來政治之路，還有網友關心說「期盼您能為台灣承擔更大的責任！」「不要再被冷落了…有更長遠更好的在等著你」「喜歡院長的任何造型！愛你無條件」「賴院長感謝您為台灣的付出與奉獻！前進2020總統大選！」

賴清德14日卸任後，在臉書PO文說，歡迎大家來台南玩，特別是即將到來的農曆春節，闔家來台南走春。「若在大街或巷弄巧遇時，不必懷疑，你看到的是正港的「賴清德」，記得來個「give me five！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/