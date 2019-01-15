口譯哥駐美爭議 吳釗燮親上火線：力挺到底！

2019-01-15 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕31歲「口譯哥」趙怡翔被外派至駐美代表處擔任政治組長，遭藍營質疑資歷不足。昨晚外交部長吳釗燮接受政論節目專訪，趙的人事案確實想過各種可能方案，包括駐美副代表也有考量過，但最終沒做這個決定，吳強調，這個任命是他個人做的決定，「不會換掉他，力挺到底」，對趙怡翔具有高度信心。

吳釗燮昨晚接受政論節目主持人鄭弘儀電訪，他表示，此人事案是經與駐美代表高碩泰多次討論後，才做此決定，過程也有和總統簡單意見交換。

他表示，在原駐美代表處組長調回後，前段時間有很大規模的人事調動，衡量趙怡翔的能力、經歷後，吳認為若他能負責到駐美處和美國政府、智庫溝通，以他的能力應非常充分，也就做此決定。

鄭弘儀提問，對於趙原傳出任駐美副代表的任命，總統蔡英文是否也認為不妥？吳沒正面回應，僅說有討論各種可能性，「包括駐美副代表也是」，由於副代表是政治任命，最終是沒有做這個決定。

吳釗燮強調，此人事案符合2012年修正的「駐外機構組織通則」相關規定，他也肯定趙的能力，對他展現高度信心，「我一點都沒有懷疑，也不會換掉他，力挺到底」。

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