在台實測寄「敏感書」到香港 順豐快遞員：現在不能寄

2019-01-15 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港作家先前投書香港《蘋果日報》，指稱他在台灣請飯店幫忙寄送3本歷史及哲學思想的敏感書籍，飯店卻和他說「台灣順豐」稱不能寄，讓他質疑「一國兩制難道早已推行到台灣」？對此，香港《蘋果》在台實測能否寄送敏感書籍至香港時，沒想到台灣順豐快遞人員在收件過程中聯絡，得知要寄書時十分驚訝，並稱現在什麼書都不能寄，「有關中國的書更不能寄」。

根據香港《蘋果日報》報導，順豐快遞人員取件前先打電話聯絡香港《蘋果》記者，詢問「要寄什麼？」當記者表示要寄書時，快遞員驚訝地說：「現在不能寄書，什麼書都不能寄。」快遞員追問是要寄什麼書，記者則回應是在台灣買的中國相關書籍，快遞員回應：「有關中國的書？中國的書更加不能寄。」隨後則是連忙道歉後便掛斷電話。

除了順豐之外，香港《蘋果》記者也嘗試利用美資快遞「UPS」，寄送的書籍與委託順豐寄的書相同，過程中快遞員並沒有詢問書籍內容，僅簡單告知快遞收貨單據內容如何填寫之後便收貨寄出。

針對快遞人員稱不能寄送書籍，台灣順豐表示，目前配送是依照「當地的寄送規範」進行，認為此次事件為收貨與客戶陳述時在認知上產生落差所致，將在內部加強一線收貨人員與客戶溝通時的相關訓練。

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