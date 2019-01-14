LINE破20萬好友！小英釋出驚喜影片 「蔡想想」戴帽致謝

2019-01-14 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文LINE好友超過20萬！今（14日）晚10點整，準時發送感謝影片給她的好友們，愛貓蔡想想（Cookie）也入鏡。蔡英文向大家喊話，「請大家轉傳、多多轉傳，讓我們LINE的聲音能夠越來越大！」

蔡總統於12日晚間透過臉書大力推廣自己的LINE帳號，表示不會照三餐問候，重要的才發，不過「會固定傳一些好康的給大家，保證是真的。」當時預告，若破20萬好友，就會有驚喜。短短2天就達標，且再突破21萬好友。蔡英文隨即在臉書上預告，「今天晚上10點，答應大家的驚喜會傳到LINE上。只有我的LINE好友看得到喔！」再促起一波加好友潮。

晚間10點，蔡英文的LINE準時釋出一支感謝影片，由總統抱著愛貓蔡想想，向大家致謝，「也希望繼續增加，這樣我們要傳達給各位的訊息，有更多人來分享，請大家轉傳、多多轉傳！」

蔡想想則戴著防舔、抓傷口的脖罩，全程安靜坐在總統腿上，小英解釋，「Cookie今天因為頭上有一塊需要治療，所以戴著帽子。」接著抱起愛貓向大家致意，說「不過牠還是要表示牠的感謝，謝謝！」

許多愛貓網友看到影片紛喊融化，回到蔡英文的臉書上留言「總統竟然曬貓！太過份了！」、「一開始，我就加了，禮物有雙份嗎？」、「可憐的想想祝早日康復」、「貓大統領，哪天來個蔡想想，陳小米雙喵加蔡陳開講直播！」等。

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