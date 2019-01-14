期待趙怡翔「用工作證明自己」 許毓仁：刪文非因AIT

2019-01-14 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕駐美代表處一等諮議趙怡翔人事案近日引發熱議。國民黨立委許毓仁原在臉書批評該人事案，但後來刪文。網傳許毓仁是因AIT政治組長Christian Marchant表態力挺趙而刪文，但許毓仁今天親自澄清說，刪文是在AIT組長留言前，原因則是監察院已立案調查。他期待趙怡翔用工作表現證明自己，「讓別人以後不用叫他口譯哥，而是稱呼他為趙組長」。

外交部長吳釗燮近日派任機要趙怡翔赴美，擔任一等諮議、並以政治組組長名義對外洽公，但被外界質疑資歷不足。許毓仁日前更在臉書上怒批，指此人事安排替台美中關係投下不確定性，但稍後刪除該文。此案爭議多時，多國外交官紛紛表態力挺趙怡翔任事能力，其中尤以AIT政治組組長Christian Marchant留言支持最引人注目。後有網友指出，許毓仁是在AIT表態力挺後，才緊急將臉書文章刪除。

許毓仁今天特別發表文章澄清此事說，選擇刪文是因監察院已立案調查，呼籲兩位監委仉桂美和江綺雯儘快提出報告；刪文時間點則是在AIT政治組長Christian Marchant發言前，「所以沒有所謂AIT力挺，我就刪文一事」。

許毓仁也同步補充，Christian Marchant特別在此事後傳訊說，他完全沒有針對許的意思，並強調「你一直以來都是美國和AIT很忠實的好朋友」。許毓仁說，其實只要是台灣在國際上任何正面的發展，不論是政策或用人他都支持，但他仍指蔡政府在此次事件中思慮欠周，沒有第一時間回應面對，呼籲不要再讓類似錯誤重演。

許毓仁也對趙諮議表達三點期待說，今年是「台灣關係法」40週年，美方勢必會推動一系列友台法案，將牽動兩岸政治、經濟、軍事等敏感議題，期待口譯哥在台美中三方關係間，掌握訊息並且正確傳遞。第二，中美貿易戰談判似有可能達成協議，應掌握對台灣有何影響。第三，美國國會今年極可能邀請蔡總統訪問華府，「口譯哥是否能把這件事情辦好？」

許毓仁說，以上三點是他對駐美代表處政治組長趙怡翔的期待和勉勵，希望趙怡翔用工作表現證明自己，「讓別人以後不用叫他口譯哥，而是稱呼他為趙組長」。

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