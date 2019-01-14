「期待與你合作！」 葛來儀也留言支持口譯哥

2019-01-14 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕31歲「口譯哥」趙怡翔被外派至駐美代表處擔任政治組長，遭藍營質疑資歷不足，部份媒體更大作文章抨擊。日前除外交部長吳釗燮、AIT現任政治組組長與多位外交部現任官員在他臉書留言力挺，稍早就連美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）也在他的臉書留言，表示期待與趙怡翔一起合作！

AIT現任政治組組長Christian Marchant日前在趙怡翔臉書留言表示，「Vincent一定要堅強，你是我的好朋友。我們在台北這裡很想念你，也知道你在華盛頓一定會表現很優秀。過去三年跟你一起共事是我工作上的亮點」。新加坡駐台辦事處前政治主任白炳毅也說，趙在外交圈的貢獻、努力與成績，不只美方駐台官員，各國駐台及已返國的同仁都認同。

除了AIT政治組組長留言力挺外，現在就連葛來儀也在趙怡翔的臉書留言，表示「Vincent，歡迎來到華府！CSIS很期待與你在新職位上合作。我知道你將來一定能為美台關係做出重要貢獻，願你能專注即將到來的工作，也能忽略媒體的炒作，祝福你！」。

對此，有網友就說，「CSIS葛來儀也留言幫趙怡翔加油打氣，還要他專注工作，不要理會媒體炒作。如果不被肯定不被認同，他們何須在乎一個外派人員？能夠被美國這些重要單位、重要的人親自留言鼓勵，如果沒有點能力，不要說做20年，做一輩子也一樣！」

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