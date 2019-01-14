獲判無罪今寫感謝信 翁啟惠澄清：女兒持股完全合法

2019-01-14 21:55

〔記者簡惠茹／台北報導〕前中研院長翁啟惠捲入浩鼎案遭檢方以貪污罪起訴，去年底獲判無罪，他今天發出一封感謝信給同仁好友們，並澄清不是有意隱瞞女兒持股，更非把女兒當人頭用，他的做法一切合法、合乎規定。

翁啟惠今天發出一封感謝信，感謝好友、同事一路以來的支持，並澄清判決書最後兩點起訴書的指控，一是他事發時發表的聲明；另一點則是沒有揭露持股，雖然這兩點和起訴的貪汙罪無關，因此不在判決範圍內，不過他仍希望可以加以說明。

翁啟惠在信中表示，浩鼎的臨床結果解盲後，隨即有他為股價護航的指控，為了澄清，他有發布一篇聲明，提到他個人名下沒有浩鼎持股，但是說了反而引起惡意質疑，被說是他為了隱藏家人，也就是他女兒的持股，結果造成他個人、中研院、以及當初經手聲明的同仁受到更大的困擾，因此他對這段文字到件，並對受到困擾的同仁表達深切的歉意。

文中表示，依照當時和現在的法律，以及中研院當時和目前的規定，非執行技轉業務的發明人，都不需要公開成年子女的持股，在法治國家，沒有法律授權，公開成年子女的財產，甚至是違法行為，這是他沒有揭露女兒持股的最根本原因。

對於有人質疑把女兒當作持股人頭，翁啟惠信中澄清，從2007年生技新藥產業發展條例三讀通過後，身為發明人的研究人員，依法就可以持有生技公司股權，甚至可以擔任創案人、董事或科技諮詢委員，另外，科技基本法也依此修訂，並適用其他高科技產業，因此，他甚至可以用本人名義合法持股，完全不需要由家人擔任所謂的人頭。

翁啟惠解釋，當時浩鼎團隊認為他是主要技術發明人，也是美國母公司創辦人之一，應該要有一定的持股，表示對技術的信心，但是他考量當時是中研院長，由非公職的成年子女購買公司股份較不敏感，這並不是要隱瞞或規避責任，而是從國外從事生技產業的經驗，如果以個人名義購買個別公司股票，擔心會造成股市不必要的話題，所以才決定以家族信託基金購買，贈與子女，女兒的浩鼎持股完全合法，而且金管會也在2012年浩鼎上興櫃後公告。

翁啟惠信末再度向受到風波造成困擾的同仁、朋友們致歉，他說，法院對檢方指酷的事項已經還他清白，判決書最後提到的這兩點無關犯罪，也不是法院判決範圍，因此做出如上說明，他的做法都合法、合乎規定，請大家放心。

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