徐永明轟蘇貞昌不赴立院報告 他批：剛上任就開始抹黑

2019-01-14 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今（14日）天上午在由副總統陳建仁監交下，新任行政院長蘇貞昌正式走馬上任，但時代力量立委徐永明卻在臉書貼出公文，指蘇貞昌「不願意到立法院報告」。對此，臉書粉專「我是台灣人」就批評，蘇貞昌才上任第一天，時力就開始要抹黑，本土樂團拷秋勤也大酸時力此舉根本是「中二病」。

「蘇貞昌老司機上路，就是不願意到立法院報告」徐永明今天下午在臉書以此為題表示，蘇貞昌內閣今早正式上任，時代力量黨團也同時發文請立法院長蘇嘉全召開協商，確認蘇（貞昌）院長至立法院報告的期程；依「立法院職權行使法」第16條規定，新任行政院院長應於就職後兩週內，向立法院提出施政方針報告。因此，蘇院長最晚本月28日前就應該完成此合法程序，展現負責任態度。

對此，臉書粉專「我是台灣人」轉貼徐永明的臉書文章批評，「蘇貞昌才上任第一天，時力就開始要抹黑了。你們今天才發公文，怎麼知道他不願意到立法院報告？」而拷秋勤也在臉書表示，「蘇貞昌今天早上才接官印，你今天就發文叫他來，文都不知道到了沒就立刻攻擊蘇貞昌不去」。

拷秋勤更酸說，「不然這樣好了，我現在發簡訊叫總統來，等下如果不來我就要上臉書臭死她，差不多是這樣子的感覺，我們通常會覺得這樣的感覺，叫做『中二病』」。

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